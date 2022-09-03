МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Шесть из десяти британских предприятий находятся на грани закрытия из-за взрывного роста цен на энергию, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад группы Make UK, представляющей интересы промышленности. Французы назвали "злейшего врага" Евросоюза

В исследовании подчеркивается, что "нынешний кризис ставит производителей перед суровым выбором между сокращением производства и его полной остановкой, если помощь не прибудет в ближайшее время".

В материале отмечается, что за последний год для каждого второго предприятия счета на электричество выросли более чем вдвое. При этом 13% фабрик в Британии сократили рабочий день либо перенесли его на менее загруженные для энергетики часы, а 7% приостановили выпуск продукции на более длительные промежутки.

Западные страны, включая Великобританию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.