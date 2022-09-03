РИМ, 3 сен — ПРАЙМ. Италия может потратить на импорт энергоресурсов в 2022 году на 60 миллиардов евро больше, чем в прошлом году, что соответствует 3% ВВП, заявил министр экономики и финансов страны Даниэле Франко. В Италии рассказали, чем прекращение поставок газа из России грозит стране

"По импорту энергии мы переходим от 43 миллиардов в 2021 году к 100 миллиардам, которых эта цифра может достичь в 2022 году, увеличение на 60 миллиардов означает три процента ВВП, отток итальянских ресурсов за рубеж, который обнуляет профицит, который у нас накопился за последние годы", — заявил он, выступая на экономическом форуме в итальянском Черноббио. По его словам, в 2021 году Италия импортировала три четверти от необходимого ей объёма энергоресурсов.

Франко подчеркнул, что правительство продолжает работу над избавлением от зависимости от поставок российского газа к 2024 году. "В действительности мы спешим, чтобы добиться этого еще раньше, если получится", — приводит слова министра агентство askanews.

После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В начале августа министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 15%. Ранее он говорил, что с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия будет полностью независима от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.