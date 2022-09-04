МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что в случае своего избрания в течение первой недели на посту премьера представит действия в отношении цен на электричество. СМИ: Трасс хочет выдать лицензии на добычу газа и нефти в Северном море

"В случае избрания я планирую в течение первой недели работы моей новой администрации изложить наши ближайшие действия по счетам за энергию и энергоснабжению…. Нам нужно принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму. Наклеивать пластыри и откладывать решение проблемы в долгий ящик — не подойдет. Я готова принимать жесткие решения по восстановлению нашей экономики", — написала Трасс в колонке для газеты Telegraph.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

В конце августа британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.