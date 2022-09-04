Эксперт Куюмджиев: Болгарию ждут неподъемные цены на газ этой зимой
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Болгария скоро придется иметь дело с неподъемными ценами на газ из-за глупости, допущенной властями страны в отношении России, заявил бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев в эфире телеканала Bulgaria ON AIR.
Эксперт выразил уверенность, что стоимость топлива будет стремительно расти, несмотря на то, что Балканский полуостров не испытывал до этого дефицита газа благодаря поставкам из России и, в меньшей степени, Азербайджана.
"Когда мы сами отказались от контракта, который гарантировал нам поставки и предсказуемость, происходит то, что происходит. Это самая большая глупость, которую можно было сделать — покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошел с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ", — отметил Куюмджиев.
Бывший замминистра подчеркнул, что властям Болгарии придется брать кредиты на оплату топлива уже этой зимой.
Он предрек, что зимой "цена на природный газ будет неподъемной и для граждан, и для бизнеса". Кредиты будут единственным спасением, добавил он.
По мнению Куюмджиева, альтернативы российскому газу в регионе все еще нет, хотя США продолжают убеждать страны Европы в целесообразности покупки американского сжиженного природного газа.
"Крупнейшие компании по добыче сланцевого газа — американские. То, что Помпео лоббирует американский бизнес в Болгарии — это нормально, он защищает бизнес. Но даже в этот кризис ни одна европейская страна не говорит о применении метода гидроразрыва пласта", — объяснил эксперт.
В августе власти Болгарии заявили, что отказываются обсуждать с "Газпромом" заключение нового газового контракта. Ранее Россия перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами. Для этого покупателям необходимо открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет.
https://1prime.ru/energy/20220904/837991418.html