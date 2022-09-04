МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Болгария скоро придется иметь дело с неподъемными ценами на газ из-за глупости, допущенной властями страны в отношении России, заявил бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев в эфире телеканала Bulgaria ON AIR. Die Welt: Австрия склоняется к отмене антироссийских санкций

Эксперт выразил уверенность, что стоимость топлива будет стремительно расти, несмотря на то, что Балканский полуостров не испытывал до этого дефицита газа благодаря поставкам из России и, в меньшей степени, Азербайджана.

"Когда мы сами отказались от контракта, который гарантировал нам поставки и предсказуемость, происходит то, что происходит. Это самая большая глупость, которую можно было сделать — покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошел с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ", — отметил Куюмджиев.

Бывший замминистра подчеркнул, что властям Болгарии придется брать кредиты на оплату топлива уже этой зимой.

Он предрек, что зимой "цена на природный газ будет неподъемной и для граждан, и для бизнеса". Кредиты будут единственным спасением, добавил он.

По мнению Куюмджиева, альтернативы российскому газу в регионе все еще нет, хотя США продолжают убеждать страны Европы в целесообразности покупки американского сжиженного природного газа. Французы назвали "злейшего врага" Евросоюза

"Крупнейшие компании по добыче сланцевого газа — американские. То, что Помпео лоббирует американский бизнес в Болгарии — это нормально, он защищает бизнес. Но даже в этот кризис ни одна европейская страна не говорит о применении метода гидроразрыва пласта", — объяснил эксперт.

В августе власти Болгарии заявили, что отказываются обсуждать с "Газпромом" заключение нового газового контракта. Ранее Россия перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами. Для этого покупателям необходимо открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет.