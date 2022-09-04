МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поздравил нефтяников с профессиональным праздником и призвал их сплотиться и сообща преодолеть текущие вызовы для развития российского нефтегазового комплекса. Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой отрасли

"Ваша профессия является одной из наиболее уважаемых и значимых для экономики нашей страны. Вы надежно обеспечиваете граждан и промышленность энергетическими ресурсами, причем не только в России, но и за рубежом", — сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что Россия является лидером мирового рынка нефти и газа, располагает масштабной ресурсной базой, развитой инфраструктурой, высокими технологическими и научными компетенциями в отрасли. Говоря о развитии ТЭК, Новак отметил расширение производства сжиженного природного газа, применение газа в качестве моторного топлива, открытие новых нефтехимических предприятий, внедрение цифровых технологий и повышение экологичности производства.

Особое внимание по поручению президента РФ уделяется газификации регионов страны, также отметил в своем выступлении Новак.

"Сегодня в условиях внешнего давления на экономику нашей страны, в том числе на нефтегазовый комплекс, особенно важно объединить наши усилия и компетенции. Сплотиться и сообща преодолеть текущие вызовы на пути к дальнейшему поступательному развитию отрасли. Уверен, у нас это обязательно получится. Благодарю всех работников и ветеранов отрасли за ваш труд, усердие и верность своему делу. Желаю благополучия, успеха и крепкого здоровья вам и вашим близким", — заключил он.