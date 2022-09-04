МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии после долгих обсуждений согласовало третий пакет помощи гражданам в связи с энергетическим кризисом. Переговоры проходили внутри правительственной коалиции, состоящей из партий СДПГ, СвДП и "Зелёные". Немцев предупредили о возможных отключениях электричества этой зимой

"Мы очень внимательно относимся к этим беспокойствам и поэтому в последние дни и недели представители партий, входящих в коалицию, обсуждали, как государство может оказать необходимую помощь", — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Размер нового пакета составит 65 миллиардов евро. Таки образом, учитывая предыдущие два пакета, власти направят в общей сложности 95 миллиардов евро на поддержку жителей страны в условиях стремительного роста цен на топливо. Глава ФРГ назвал эту сумму значительной, однако необходимой для того, чтобы немцы смогли легче преодолеть трудные времена.

Канцлер заявил, что "хорошо понимает" обеспокоенность граждан по поводу будущего, вызванную высокими ценами на топливо и ростом счетов за электричество и газ.

Как уточняется, третий пакет помощи предполагает:

единовременную выплату студентам в размере 200 евро,

разовую выплату пенсионерам в размере 300 евро,

единовременную субсидию на оплату отопления в размере 415 евро для получателей жилищных пособий,

повышение пособия на детей на 18 евро в месяц,

выделение 1,5 миллиарда евро на общенациональный билет для местного общественного транспорта.

Из-за проблем с поставками российского топлива Германии грозит энергетический коллапс. На этом фоне власти страны уже несколько раз призывали граждан экономить энергию и решили ввести на два года газовый сбор в размере 2,4 евроцента за киловатт-час. Мера начнет действовать с октября текущего года.

Лидер партии ХДС Фридрих Мерц ранее заявил в беседе с немецким изданием Bild am Sonntag, что если правительство продолжит отказываться от ядерной энергетики, жители ФРГ могут столкнуться отключением электричества этой зимой.