МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стратегическая цель России — обеспечивать граждан всеми необходимыми энергоресурсами — остаётся неизменной, сказал в своём поздравлении на день нефтяника и газовика министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой отрасли

"Энергетическая стратегия России, планы по развитию нефтяной и газовой отрасли будут корректироваться, но стратегические цели остаются неизменными. Это в первую очередь обеспечение потребителей всеми необходимыми энергоресурсами", — сказал министр.

Он пояснил, что выполнение этой задачи в приоритетах — газификация регионов, увеличение производства продуктов нефтехимии, расширение использования газомоторного топлива на внутреннем рынке, поддержание стабильной добычи нефти и газа для сохранения внутреннего и внешнего спроса на углеводороды.

"Нефть и газ – это не только источник средств для социально-экономического строительства, но и мощный стимул научно-технического прогресса, создания новых промышленных центров, освоения территорий", — отметил Шульгинов. Новак призвал нефтяников сплотиться в условиях санкций

Он подчеркнул, что отрасль развивается благодаря работникам нефтяной и газовой промышленности, и выразил слова благодарности за верность делу и наставничество ветеранам отрасли.

"Искренне желаю вам, вашим семьям крепкого здоровья, счастья, и трудовых побед на благо российского ТЭК", — заключил глава Минэнерго.