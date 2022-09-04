ПАРИЖ, 4 сен — ПРАЙМ. Энергетические санкции ЕС против РФ обернулись против европейцев и обогатили Россию, заявил кандидат в председатели крайне правой французской партии "Национальное объединение", евродепутат Жордан Барделля. В Германии согласовали третий пакет помощи в связи с энергокризисом

"Сегодня мы видим, что энергетические санкции, принятые в отношении России, гораздо более болезненны для французского народа, чем для России, которая теперь тонет в деньгах. Будем откровенны: эти санкции помогли России обогатиться… Эти санкции обернулись против нас", — сказал Барделля в интервью телеканалу BFMTV в воскресенье.

Он добавил, что если РФ перекроет поставки газа в Европу, то Франция и Германия "окажутся в очень сложной ситуации".

В июне Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, включая поэтапное эмбарго на нефть.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.