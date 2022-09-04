МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Германия с декабря 2021 года искала ответы на вопрос, что произойдет, если поставки газа из РФ прекратятся, и именно из-за того, что она заблаговременно начала к этому готовиться, страна сможет преодолеть текущие трудности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. СМИ: британская полиция готовится к "экономическим протестам"

"Мы с декабря прошлого года с министром экономики и консультантом офиса канцлера искали ответы на вопрос, что будет, если это произойдёт", — отметил он на совместной пресс-конференции с председателями партий СДПГ, СвДП и "Зелёными", комментируя невозобновление поставок газа по "Северному потоку". Общение со СМИ транслировалась телеканалом Phoenix в прямом эфире.

Канцлер выразил уверенность, что страна сможет преодолеть трудности, потому что подготовилась заранее. Шольц также напомнил, что Германия активно пополняла свои газохранилища.

"Их наполнение будет продолжаться и будущей зимой", добавил он. Немцев предупредили о возможных отключениях электричества этой зимой

"Газпром" на текущей неделе сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.