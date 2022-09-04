Песков: с похолоданием ситуация со счетами на электричество в Европе станет еще хуже
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — ПРАЙМ. Проблемы с "Северным потоком" — не вина "Газпрома", а вина принимавших решения о санкциях политиков, которые заставляют своих граждан умирать от инсультов из-за счетов за электроэнергию, причём после похолодания ситуация станет еще хуже, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать — это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решение о санкциях. И именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
Ранее "Газпром" сообщил, что "Северный поток", остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. По заявлениям компании, обслуживающая газопровод Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
https://1prime.ru/energy/20220904/837993960.html