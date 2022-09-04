ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — ПРАЙМ. Проблемы с "Северным потоком" — не вина "Газпрома", а вина принимавших решения о санкциях политиков, которые заставляют своих граждан умирать от инсультов из-за счетов за электроэнергию, причём после похолодания ситуация станет еще хуже, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новак заявил, что цены на газ в России в 40 раз ниже европейских

"Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать — это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решение о санкциях. И именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.

Ранее "Газпром" сообщил, что "Северный поток", остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. По заявлениям компании, обслуживающая газопровод Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.