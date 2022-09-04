ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — ПРАЙМ. Коллапс на энергетических рынках Европы не предел, впереди полная непредсказуемостей зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Песков спрогнозировал усугубление энергетического кризиса в Европе

"Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это ещё не предел, потому что мы находимся ещё пока в тёплое время года, у нас зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", — сказал Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя ситуацию с биржевыми ценами на газ.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли таким образом цены и дальше пойти вверх, вице-премьер сказал: "На мой взгляд, не исключено".

Газовые фьючерсы с ближайшей поставкой в сентябре начали август с 2100 долларов за тысячу кубометров. Однако 15 августа котировки впервые за пять месяцев превысили 2400 долларов. Аналитики связывали это с профилактическими работами на норвежских добычных мощностях и на системе, по которой газ поставляется из Азербайджана, а также ростом конкуренции за СПГ со стороны крупных импортеров из Азии.

После сообщения "Газпрома" о приостановке из-за техобслуживания магистрали "Северный поток" цены подскакивали, превысив 2700 долларов за тысячу кубометров, и уже через неделю перешагнули порог в 3500 долларов и приблизились к историческому максимуму в 3892 доллара. Однако потом за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов. Пока котировки примерно в десять раз превышают цены прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.