БЕРЛИН, 4 сен — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным поставщиком энергоресурсов. В Германии согласовали третий пакет помощи в связи с энергокризисом

"Россия под руководством Путина стала нарушителем контрактов и уже долго не выполняет свои обязательства по ним… Россия больше не является надежным партнером в поставках энергоносителей", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции партий, входящих в правительственную коалицию.

По его словам, последствия конфликта на Украине ощущает не только вся Европа, но и весь мир.

"Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок после трехдневного технического обслуживания в связи с неисправностью единственной рабочей турбины. В Siemens заявили, что "приняли к сведению" сообщение о неисправностях, но считают, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для остановки газопровода. Шольц оценил, что будет после остановки поставок газа по "Северному потоку"

С июня прокачка топлива по этой магистрали была снижена в связи с трудностями при возврате из ремонта газовых турбин из-за антироссийских санкций. Сперва поставки были снижены до 40% от максимальной мощности трубы, а затем — до 20%.

Из-за проблем с поставками российского топлива Германии грозит энергетический коллапс. На этом фоне власти страны уже несколько раз призывали граждан экономить энергию и решили ввести на два года газовый сбор в размере 2,4 евроцента за киловатт-час. Мера начнет действовать с октября текущего года.