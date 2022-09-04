ОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Киев 1 сентября предпринял попытку провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вопреки сценарию работы миссии, согласованному на уровне МАГАТЭ и ООН, сообщило Министерство обороны России. Минобороны рассказало об интересе американских биологов к холере и чуме

Как отмечается, свидетелями неудавшейся попытки штурма украинскими диверсантами стали прибывшие в Энергодар журналисты, которые укрылись в бомбоубежище и наблюдали обстрел украинской артиллерией территории ЗАЭС и жилых районов.

Как пояснили в Минобороны, для подготовки операции по захвату ЗАЭС к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили со "специальными представителями" украинских, британских и американских СМИ. Эти журналисты должны были сообщить о переходе станции под контроль Киева в случае успешной реализации захвата.

При этом, подчеркнули в ведомстве, пропуск на подконтрольную России территорию Запорожской области производился строго по спискам, ранее предоставленным ООН в Минобороны. Всех посторонних при попытке пересечь пограничную линию останавливали.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на левом берегу Днепра возле Энергодара. С марта текущего года объект находится под охраной российских военных.

На фоне продолжающихся обстрелов со стороны украинских вооруженных сил на ЗАЭС в четверг прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегацию МАГАТЭ по территории объекта и показали участки станции, пострадавшие из-за атак ВСУ.

В субботу Минобороны сообщило, что Украина в очередной раз попыталась захватить станцию во время визита делегации МАГАТЭ.