ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство Финляндии хочет поддержать энергетические предприятия на фоне остановки "Северного потока" и предоставить им десять миллиардов евро в качестве госгарантий. Об этом рассказала премьер-министр страны Санна Марин. Новак ожидает, что биржевые цены на газ в Европе продолжат рост зимой

"Правительство предлагает выделение 10 миллиардов евро на программу государственных займов и гарантий для компаний, занимающихся производством электроэнергии в Финляндии", — сообщила она во время брифинга.

Как поясняется, программа будет действовать до конца следующего года, срок погашения займов составит до двух лет. При этом инициатива должна быть одобрена финским парламентом.

Ранее аналогичные меры поддержи приняли власти Швеции, выделив своим энергокомпаниям 250 миллиардов шведских крон, что эквивалентно 23 миллиардам долларов. Шольц оценил, что будет после остановки поставок газа по "Северному потоку"

По данным некоторых СМИ, финские власти опасаются, что цены на электроэнергию подскочат после возобновления торгов на бирже в понедельник и предприятиям понадобятся большие суммы для гарантии поставок.

"Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок после трехдневного технического обслуживания в связи с неисправностью единственной рабочей турбины. В Siemens заявили, что "приняли к сведению" сообщение о неисправностях, но считают, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для остановки газопровода.

С июня прокачка топлива по этой магистрали была снижена в связи с трудностями при возврате из ремонта газовых турбин из-за антироссийских санкций. Сперва поставки были снижены до 40% от максимальной мощности трубы, а затем — до 20%.