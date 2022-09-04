СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — ПРАЙМ. Херсон и районы области остались без электроснабжения, идет переподключение поврежденных электросетей, подача энергии возобновится в ближайшее время, сообщили в администрации региона.

"Специалисты Херсонского ГУП "Облэнерго" выполняют экстренные работы по восстановлению электроснабжения районов области и областного центра. Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время", — говорится в сообщении администрации в Telegram.

В ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение поврежденных электросетей для возобновления подачи электроэнергии, уточнили в ведомстве. Процедура переподключения займет не более часа.