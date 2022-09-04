МИНСК, 4 сен — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе может стать окном возможностей для Белоруссии, которая может наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления, заявил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик. В Сербии заявили, что получили газ из России по наилучшей цене в Европе

"Для нас появляется определенное окно возможностей — мы производим очень много пеллет, очень много продукции из деревообработки, которая может использоваться в Европе. Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок, жизнь их заставит просто брать нашу продукцию", — заявил Пархомчик в эфире телеканала ОНТ, комментируя энергокризис на территории ЕС.

По его словам, сама Белоруссия не беспокоится из-за области энергетики, поскольку у нее давно согласованы цены на газ и на нефть.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Установление предельных цен на газ в ЕС рассматривается как один из путей сдерживания цен на энергию, которые бьют рекорд за рекордом. С инициативой ввести потолок цен за российский газ еще весной выступила Италия. Премьер-министр этой страны Марио Драги в конце августа заявлял, что лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре.