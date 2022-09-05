МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Французское правительство поручило Национальной компании железных дорог (SNCF) изучить возможности сократить количество курсирующих поездов предстоящей зимой в рамках плана по экономии электроэнергии, пишет газета Parisien. РЖД запускают более 730 рейсов дополнительных поездов с юга России

В SNCF изданию подтвердили, что в настоящий момент разрабатываются различные сценарии сокращения количества поездов, но при этом подчеркнули, что транспортный план был составлен с учетом потребностей населения.

Источник Parisien в SNCF прокомментировал ситуацию следующим образом: "Такая просьба от государства вполне логична, <…> но я не вижу, как в политическом и социальном плане можно требовать реализации транспортного плана, который уже достаточно урезан, чтобы оказать реальное влияние на потребление электроэнергии, без других решительных мер".

В SNCF считают, что правительство должно обязать бизнес перевести работников на удаленный режим работы, иначе пассажиры останутся на платформе или будут втискиваться в переполненные вагоны.