МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Глава британского МИД Лиз Трасс в случае победы на выборах премьера Великобритании может в свете энергетического кризиса заморозить цены на электроэнергию для миллионов домохозяйств, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники. СМИ: Трасс хочет выдать лицензии на добычу газа и нефти в Северном море

"Лиз Трасс рассматривает возможность замораживания счетов за электроэнергию для миллионов домохозяйств этой зимой в случае победы в гонке за пост лидера Консервативной партии", — написала газета.

По сообщению издания, энергетическая компания Scottish Power предложила план на сумму в 100 миллиардов фунтов стерлингов для двухлетнего замораживания счетов за электроэнергию, это предложение поддержали другие энергокомпании. По словам источника газеты, министр энергетики Великобритании Квази Квартенг, кандидат на должность нового главы минфина, "очень открыт" подобным мерам.

"Я уверен, что будет введен механизм, который замораживает счета", — сказал один из неназванных собеседников газеты.

Трасс ранее заявила, что в случае своего избрания уже в течение первой недели на посту премьера представит действия в отношении цен на электричество.

В конце августа британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.