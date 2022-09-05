МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Миссия делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября, дальнейшие их планы неизвестны, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Минобороны сообщило о неудачной попытке штурма Запорожской АЭС

"Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС", — сказал Рогов.

По его словам, сейчас на атомной станции находится делегация МАГАТЭ в составе 13 человек.

"Четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной станции на постоянной основе, пока нет", — подчеркнул Рогов.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо.

На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.