2022-09-05T10:08:00+03:00

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2022-09-05T10:08:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220905/837999792.html

Электропотребление в России выросло в августе

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ АВГУСТЕ ВЫРОСЛО НА 2,8% И СОСТАВИЛО 85,9 МЛРД КВТ.Ч, ВЫРАБОТКА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 1%, ДО 86,6 МЛРД КВТ.Ч. — СО ЕЭС Новость дополняется ПРАЙМ, 05.09.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60