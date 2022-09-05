МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ АВГУСТЕ ВЫРОСЛО НА 2,8% И СОСТАВИЛО 85,9 МЛРД КВТ.Ч, ВЫРАБОТКА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 1%, ДО 86,6 МЛРД КВТ.Ч. — СО ЕЭС

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