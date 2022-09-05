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2022
https://1prime.ru/energy/20220905/837999792.html
Электропотребление в России выросло в августе
Энергетика
Новости
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ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ АВГУСТЕ ВЫРОСЛО НА 2,8% И СОСТАВИЛО 85,9 МЛРД КВТ.Ч, ВЫРАБОТКА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 1%, ДО 86,6 МЛРД КВТ.Ч. — СО ЕЭС Новость дополняется ПРАЙМ, 05.09.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ АВГУСТЕ ВЫРОСЛО НА 2,8% И СОСТАВИЛО 85,9 МЛРД КВТ.Ч, ВЫРАБОТКА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 1%, ДО 86,6 МЛРД КВТ.Ч. — СО ЕЭС
Новость дополняется