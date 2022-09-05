МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. На ЗАЭС после обстрела украинскими войсками линий электропередач работает только шестой энергоблок, продолжается подача электроэнергии в том числе на подконтрольные Киеву территории. ОБ этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга. Четверо экспертов МАГАТЭ покинули ЗАЭС

"Сейчас обстановка рабочая, специалисты станции справляются с нештатными ситуациями. Из-за отключения ЛЭП, по которым были нанесены удары со стороны ВСУ, есть ряд регламентных работ. В рамках этих мероприятий пятый энергоблок отключен, шестой работает в норме и подает энергию в общую энергосистему", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Волга отметил, что обстановка на станции остается напряженной, однако специалисты справляются.

По его словам, электроэнергия поступает и на подконтрольные Киеву территории.

Кроме того, Волга выразил надежду, что представители миссии МАГАТЭ будут определенным гарантом безопасности станции.

"У нас также очень большие надежды непосредственно на доклад (главы МАГАТЭ Рафаэля) Гросси завтра на совете безопасности ООН", — добавил он.