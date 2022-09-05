Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России
Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России с альтернативой ее ресурсам
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Европейская политика в отношении России станет более автономной после окончания периода зависимости от российских энергоресурсов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, позитивной стороной санкционного режима можно считать осознание необходимости "энергетической независимости от России".
"Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента", — сказал Боррель.
https://1prime.ru/energy/20220905/838002581.html
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