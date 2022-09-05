МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Европейская политика в отношении России станет более автономной после окончания периода зависимости от российских энергоресурсов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Постпред при Евросоюзе рассказал о рекордных прибылях "Газпрома"

По его словам, позитивной стороной санкционного режима можно считать осознание необходимости "энергетической независимости от России".

"Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента", — сказал Боррель.