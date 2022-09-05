Песков назвал приоритетом "Газпрома" обеспечение России ресурсами
Песков заявил, что обеспечение ресурсами российской экономики является приоритетом "Газпрома"
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Безусловный приоритет "Газпрома" — обеспечение ресурсами российской экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обеспечение для "Газпрома" российской экономики ресурсами всегда было безусловным приоритетом, и вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечивается потребности российской экономики, российских потребителей", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидаются ли негативные последствия для российской экономики после того, как "Газпрому" придется снизить добычу ресурсов
В первую очередь обеспечиваются потребности социальных объектов, граждан, а также промышленности, отметил он.
https://1prime.ru/energy/20220905/838003527.html
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