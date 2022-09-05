МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Безусловный приоритет "Газпрома" — обеспечение ресурсами российской экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков рассказал об ответной мере на потолок цен на российскую нефть

"Обеспечение для "Газпрома" российской экономики ресурсами всегда было безусловным приоритетом, и вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечивается потребности российской экономики, российских потребителей", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидаются ли негативные последствия для российской экономики после того, как "Газпрому" придется снизить добычу ресурсов

В первую очередь обеспечиваются потребности социальных объектов, граждан, а также промышленности, отметил он.