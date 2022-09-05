2022-09-05T13:11:00+03:00
2022-09-05T13:14:31+03:00
2022-09-05T13:11:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220905/838003675.html
Bloomberg: Чехия предложит инструменты для сдерживания цен на электричество
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чехия планирует выдвинуть на обсуждение в ЕС несколько инструментов для борьбы с ростом цен на электроэнергию, передает Bloomberg, ссылаясь на проект документа. "Очень важно... ПРАЙМ, 05.09.2022
энергетика, новости, чехия, мировой энергетический кризис, цены на топливо
https://1prime.ru/images/83350/10/833501033.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83350/10/833501033.jpg
https://1prime.ru/images/83350/10/833501032.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83350/10/833501032.jpg
https://1prime.ru/images/83350/10/833501020.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83350/10/833501020.jpg
https://1prime.ru/gas/20220904/837994111.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Чехия планирует выдвинуть на обсуждение в ЕС несколько инструментов для борьбы с ростом цен на электроэнергию, передает Bloomberg, ссылаясь на проект документа.
"Очень важно подвести итоги развития рынка и определить возможные меры для решения проблемы высоких цен на электроэнергию, вызванных высокими ценами на газ", — говорится в тексте.
В Праге считают, что грядущий отопительный сезон проверить на устойчивость европейский энергорынок, пишет издание.
Согласно информации, предложенные меры включают в том числе временное ограничение стоимости газа, введение потолка цен на российское топливо, приостановку торгов энергетическими деривативами.
Кроме того, Чехия предложит открыть срочную общеевропейскую кредитную линию для участников энергорынка, которые столкнулись с серьезными трудностями.