МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Чехия планирует выдвинуть на обсуждение в ЕС несколько инструментов для борьбы с ростом цен на электроэнергию, передает Bloomberg, ссылаясь на проект документа. Новак заявил, что цены на газ в России в 40 раз ниже европейских

"Очень важно подвести итоги развития рынка и определить возможные меры для решения проблемы высоких цен на электроэнергию, вызванных высокими ценами на газ", — говорится в тексте.

В Праге считают, что грядущий отопительный сезон проверить на устойчивость европейский энергорынок, пишет издание.

Согласно информации, предложенные меры включают в том числе временное ограничение стоимости газа, введение потолка цен на российское топливо, приостановку торгов энергетическими деривативами.

Кроме того, Чехия предложит открыть срочную общеевропейскую кредитную линию для участников энергорынка, которые столкнулись с серьезными трудностями.