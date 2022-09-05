МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В Европе пока речь не идет о том, что можно "замерзнуть насмерть" из-за сокращения поставок российского газа, так как только что закончилось жаркое лето, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Боррель призвал Европу не пытаться изолироваться от россиян

"Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть", — сказал он в ходе выступления на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.

Боррель также указал венгерскому депутату, что угроза замерзнуть "меньше всего касается Венгрии". "В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии", — сказал Боррель.

При этом он признал, что проблемы могут возникнуть "в других частях Европы". "Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии", — констатировал глава дипломатии Евросоюза.

Он добавил, что Евросоюзу необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, чего бы это ни стоило.



САНКЦИИ

Боррель также призвал европейцев проявить "стратегическое терпение" в вопросе действия антироссийских санкций.

Он подчеркнул, что для проявления последствий ограничений требуется больше времени.

Кроме того, Боррель призвал депутатов стран ЕС "разъяснять гражданам Евросоюза важность санкций и их неизбежную цену для европейцев".