МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В Европе пока речь не идет о том, что можно "замерзнуть насмерть" из-за сокращения поставок российского газа, так как только что закончилось жаркое лето, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель

Боррель призвал Европу не пытаться изолироваться от россиян

"Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть", — сказал он в ходе выступления на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.

Боррель также указал венгерскому депутату, что угроза замерзнуть "меньше всего касается Венгрии". "В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии", — сказал Боррель.

При этом он признал, что проблемы могут возникнуть "в других частях Европы". "Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии", — констатировал глава дипломатии Евросоюза.

Он добавил, что Евросоюзу необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, чего бы это ни стоило.

САНКЦИИ

Боррель также призвал европейцев проявить "стратегическое терпение" в вопросе действия антироссийских санкций.

Он подчеркнул, что для проявления последствий ограничений требуется больше времени.

Кроме того, Боррель призвал депутатов стран ЕС "разъяснять гражданам Евросоюза важность санкций и их неизбежную цену для европейцев".