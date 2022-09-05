МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Будущий премьер-министр Великобритании, которым, как ожидается, станет Лиз Трасс, заплатит не более 2000 фунтов стерлингов (2301 доллар) за электроэнергию на Даунинг-стрит за зимний период из-за государственных субсидий, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на исследование лейбористской партии. Фунт стерлингов стабилизировался к доллару

Как отмечает издание, счета за электричество и отопление на Даунинг-стрит оплачиваются государством.

"Хотя ограничение цен на электроэнергию означает, что средний годовой счет, как ожидается, будет более 4000 фунтов стерлингов (4606 долларов) в течение зимы, Трасс будет застрахована от роста цен после определенного момента благодаря способу оплаты расходов на электроэнергию", — пишет издание.

По подсчетам лейбористов, на которые ссылается газета, премьер будет оплачивать только налоги на электроэнергию, и его расходы за зимний период составят 1980 фунтов стерлингов (2279 долларов).

Как отмечает газета, "как бы ни вырос лимит на электроэнергию в 2023-2024 налоговом году, Трасс будет платить не более 3400 фунтов стерлингов (3912 долларов) в общей сложности".

Голосование в последнем туре выборов премьер-министра Британии завершилось в пятницу, результаты станут известны в понедельник.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.