МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Действующий министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, победившая в выборах на пост нового премьер-министра страны, пообещала в ближайшее время заняться такими вопросами, как снижение налогов и цен на электроэнергию. Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании

"Я обеспечу решительный план, чтобы сократить налоги и увеличить рост нашей экономики", — заявила она после оглашения итогов голосования.

Трасс заверила, что исполнит обещания по преодолению энергокризиса и снижению счетов за электричество. Кроме того, министр сказала, что займется решением проблем с источниками энергии.

В понедельник стало известно о победе Трасс в финале голосования за пост нового главы Консервативной партии и по совместительству премьер-министра Великобритании. По итогам голосования, прошедшего в пятницу 2 сентября, Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, а ее конкурент экс-глава британского минфина Риши Сунак получил 60,4 тысячи голосов.