МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, ключевая инфраструктура объекта не повреждена последним обстрелом станции украинскими войсками, радиационный фон в норме, сообщила администрация Энергодара. Четверо экспертов МАГАТЭ покинули ЗАЭС

Ранее сообщалось, что украинская сторона возобновила обстрел ЗАЭС. Власти Энергодара заявили, что "присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ не является останавливающим фактором для киевского режима, продолжающего отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций".

"Радиационный фон находится в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены. Существует дальнейшая опасность артиллерийских ударов, в связи с чем экстренные службы находятся в незамедлительной готовности для оказания первой помощи и устранении последствий в случае повреждений инфраструктуры", — отметили представители администрации в мессенджере Telegram.