Запорожские власти заявили, что ЗАЭС работает штатно после обстрела украинскими властями
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, ключевая инфраструктура объекта не повреждена последним обстрелом станции украинскими войсками, радиационный фон в норме, сообщила администрация Энергодара.
Ранее сообщалось, что украинская сторона возобновила обстрел ЗАЭС. Власти Энергодара заявили, что "присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ не является останавливающим фактором для киевского режима, продолжающего отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций".
"Радиационный фон находится в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены. Существует дальнейшая опасность артиллерийских ударов, в связи с чем экстренные службы находятся в незамедлительной готовности для оказания первой помощи и устранении последствий в случае повреждений инфраструктуры", — отметили представители администрации в мессенджере Telegram.
https://1prime.ru/energy/20220905/838006428.html
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