МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило "Газпром нефти" в пользование Усть-Енисейский участок недр федерального значения, расположенный в акватории Енисейского залива Карского моря, для поиска и оценки месторождений углеводородного сырья, без аукциона, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперт оценил, как сильно ОПЕК+ может сократить добычу

"Предоставить… публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право пользования участком недр… которые предоставляются в пользование без проведения аукционов… для геологического изучения недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья… Усть-Енисейский участок недр", — говорится в документе.

О том, что "Газпром нефть" подала в Роснедра заявку на геологическое изучение Усть-Енисейского участка в Енисейском заливе Карского моря, в сентябре прошлого года сообщал "Коммерсант". Локализованные ресурсы участка (категория Dл) составляют 64 миллиона тонн нефти и 146 миллиарда кубометров газа, по D1+D2 (перспективные и прогнозные) — 20,9 миллиона тонн нефти и 130,3 миллиарда кубометров газа.

Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.

Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Тем не менее, граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.