МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Министр нефти Индии Шри Хардип Сингх Пури заявил в понедельник, что страна тщательно взвесит, стоит ли поддерживать предложение "большой семерки" об ограничении цен на российскую нефть. Об этом сообщает CNBC. Источник узнал о планах ЕС обсудить во вторник лимит цен на российский газ

"Есть много разговоров из-за большого количества факторов", — сказал он.

Отвечая на вопрос, подпишется ли Индия под предложением G7 об ограничении цен на российскую нефть, Пури заявил, что мировая экономика все еще приспосабливается к влиянию пандемии коронавируса и событий, связанных с Украиной.

"Что будет означать это предложение? Мы будем очень внимательно на это смотреть", — сказал он.

Пури добавил, что пока неясно, какие страны примут участие в предложенном механизме ограничения цен на российскую нефть и каковы возможные последствия для энергетических рынков.

Министры финансов G7 2 сентября подтвердили план ввести потолок цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК — ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций Евросоюза, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.