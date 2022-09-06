ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Первую очередь завода "Арктик СПГ 2", собранную в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманске, отбуксируют в Обскую губу в августе 2023 года, сообщил зампред правления "Новатэка" Евгений Амбросов. "Новатэк" попросил дополнительные ресурсы для поставок газа на Камчатку

"Первая очередь "Арктик СПГ 2" будет отбуксирована в Обскую губу в августе следующего года. Останется только уже подключить готовый завод к береговой инфраструктуре", — сказал он на первом заседании Совета участников судоходства по СМП, проходящем в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

ЦСКМС был специально построен для строительства заводов по производству сжиженного природного газа, которые в будущем будут обеспечивать грузовую базу для перевозки по Северному морскому пути, напомнил он. В двух сухих доках центра производятся основания гравитационного типа (ОГТ), осуществляется интеграция СПГ-оборудования, строительство крупнотоннажных модулей сжижения и сборка на ОГТ.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ 2" запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025-2026 года.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.