ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. "Газпром" планирует запустить третью линию Амурского ГПЗ к концу 2022 года, сообщил зампред российской компании Виталий Маркелов. Постпред при Евросоюзе рассказал о рекордных прибылях "Газпрома"

"Дальше по Амурскому ГПЗ… этот завод на сегодняшний день находится в активной стадии строительства… Мы до конца года третью технологическую линию запустим", — сказал он, выступая на сессии "Переработка нефти и газа: полезные углеводороды" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Инжиниринговая компания НИПИГАЗ 2 сентября сообщала, что Амурский газоперерабатывающий завод построен на 86,5%.

Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. В качестве сырья он использует газ из трубопровода "Сила Сибири". Сейчас запущены первая и вторая технологические линии, на третьей в конце мая начались предпусконаладочные работы. Всего предусмотрено шесть линий.

Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.

ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.