ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает сдачу первых двух арктических газовозов, строящихся на судоверфи "Звезда" для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2", в ближайшее время, заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов. Названы сроки реализации первой очереди завода "Арктик СПГ 2"

"Те суда, которые необходимы для применения и использования в условиях Арктики — это прежде всего арктические газовозы… Первые два мы ожидаем к сдаче в ближайшее время вместе с коллегами из "Звезды", — сказал Евтухов, выступая на сессии "СМП: быстрее, надежнее, эффективнее" на ВЭФ.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.