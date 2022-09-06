ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, комментируя обсуждение странами Запада установления предельной цены на российскую нефть, сказал, что подобные идеи не приводят ни к чему, кроме как к развалу сегмента. Министр нефти Индии прокомментировал идею о лимите цен на нефть из России

"Мы сегодня видим попытки, помимо физических ограничений, обсуждать механизмы ценового контроля. Мы все прекрасно понимаем и видели примеры тех стран, которые пытались заниматься такой политикой. Это никогда ни к чему не приводило, кроме развала сегмента, в котором такие ценовые контроли вводились", — сказал Сорокин на сессии ВЭФ.

"Сегодня популизм имеет гораздо больший вес, чем прагматизм, и такие попытки, наверное, будут продолжаться", — добавил он, отметив, что у России есть возможности "не без трудностей, но перестроиться и продолжать прагматичную политику".

Министры финансов G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в пятницу подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций за военную спецоперацию на Украине. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.