МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ, которая посещает ЗАЭС, Киев уже высказывал свое недовольство, надо дождаться результата, Москва же ждет правды и констатации реального положения дел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава МАГАТЭ во вторник обнародует отчет о миссии на ЗАЭС

"Сейчас многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ. И украинцы нервничают, и уже украинская сторона высказывала свое недовольство этой миссией, потому что была предоставлена возможность увидеть все воочию, сделать все необходимые проверки", — сказал Песков в эфире РБК ТВ.

По его словам Россия ждет от МАГАТЭ "правды и констатации реального положения дел".

На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.