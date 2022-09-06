ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. После отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Чем меньше газа продается на Запад, тем активнее будут попытки наших продавцов газа, то есть "Газпрома", найти альтернативных покупателей. Это абсолютно естественно. Посмотрим, насколько можно будет компенсировать эти выпадающие объемы продаваемого газа", — сказал он в интервью "Известиям".
https://1prime.ru/energy/20220906/838014245.html
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