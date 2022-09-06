МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Рост энергопотребления в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока до 2028 года может составить около 25%, считает глава "Системного оператора ЕЭС" (диспетчера энергосистемы РФ) Федор Опадчий. Подсчитана цена реализации намерения Трасс заморозить цены на энергию

"До 2028 года в ОЭС Востока ожидается рост потребления электроэнергии на 25,3%", — сказал он в ходе выступления на сессии "Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России" VII Восточного экономического форума.

В ОЭС Востока входят энергосистемы Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономности области, Приморского края и Якутии, объединенные межсистемными линиями электропередачи 220 и 500 кВ и связанные единым режимом работы.

Рост потребления электроэнергии, по словам Опадчего, вызван динамичным промышленным развитием этого региона.

ОЭС Востока связана с энергосистемами Иркутской области и Забайкальского края ОЭС Сибири по ЛЭП 220 кВ. С территории Амурской области по линиям электропередачи 110, 220 и 500 кВ осуществляется переток в северную часть Китая.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.