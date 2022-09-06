МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Углеродный след от поставок "Новатэка" в Азию через Северный морской путь на семь тысяч тонн ниже, чем через Суэцкий канал, сообщил зампред правления компании Евгений Амбросов на заседании Совета участников судоходства по СМП, прошедшем в рамках ВЭФ-2022. Новак счел предложенные "Новатэком" решения по газификации Камчатки важными

По его словам, "Новатэк" автоматизировал расчеты углеродного следа от своих поставок за счет внедренной в деятельность компании системы мониторинга работы судов.

"Количественные данные по расходу топлива и так называемого метанового следа позволяют утверждать, что углеродный след на круговой рейс по Северному морскому пути (в страны Азии — ред.) меньше на 7 тысяч тонн (эквивалента CO2 — ред.) по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал", — сказал Амбросов.

"То есть следующим шагом предполагается верификация методологии расчетов углеродного следа для последующего включения в cargo statement (документация к грузу — ред.) по запросу покупателей. Информация также будет полезна для внутреннего анализа влияния на экологию арктического региона для взаимодействия с компетентными органами", — добавил Амбросов.

Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Для примера, если переход из Европы в Китай по южному маршруту через Суэцкий канал занимает примерно 35 дней, то по арктической трассе – на 10-12 дней меньше.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.