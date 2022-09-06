МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Франция сумела мобилизовать все ресурсы и наилучшим образом подготовиться к предстоящей зиме, сообщила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше. На Украине сообщили о нехватке запасов газа на зиму

Отмечается, что в пятницу французские газохранилища были заполнены на 92%.

"Следуя разработанному правительством плану, мобилизовав ресурсы, Франция показала, что находится в наилучшем положении, чтобы пережить зиму. Наши газохранилища максимально заполнены, у нас есть функционирующий СПГ-терминал, мы запустили проект производства биогаза. Все это вносит вклад в усиление нашей стойкости", — заявила министр в ходе обращения к журналистам, добавив, что Франция менее других стран Евросоюза зависима от российского газа.

Панье-Рюнаше подчеркнула, что Франция остается крупной энергетической державой.

Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена поставлять больше газа Германии, от которой в свою очередь планирует получать электричество. При этом в конце августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме".

Ряд французских предприятий, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже частично сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. С понедельника из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов.

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на десять процентов, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.