БРЮССЕЛЬ, 6 сен — ПРАЙМ. Нынешний уровень заполнения газом подземных хранилищ дает Евросоюзу "некоторую уверенность" на фоне приближения зимы, сказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер на пресс-конференции. Страны Евросоюза продолжают ускоренно заполнять ПХГ к зиме

Она отметила, что уровень "голубого топлива" в хранилищах в Евросоюзе превысил 80%.

"Это означает, что есть некоторая уверенность в переходе в зиму", — сказала Вестагер.

Как отмечалось на сайте Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), в среднем по Евросоюзу, где у 18 из 27 государств есть ПГХ, уровень их заполнения на 4 сентября составлял 81,92%.

Порог в 80% по ЕС был пройден в конце августа, годом ранее показатель находился на уровне примерно 67%, в 2020 и 2019 годах — в районе 91%, в 2018 году — около 73%, в 2017 году — примерно 76%.

Еврокомиссия заявляла, что ЕС важно быть готовым к возможным перебоям поставок газа из России и иметь перед новым отопительным сезоном достаточно запасов "голубого топлива". В начале марта ЕК представила законопроект по запасам газа, который был принят в июне. По этим новым правилам страны союза должны наполнить свои хранилища "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. При этом на текущий год государствам было рекомендовано стремиться к 85%.

Газовые хранилища обычно обеспечивают 25-30% потребляемого в Европе зимой "голубого топлива", сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.