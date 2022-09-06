МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Обстрелы вокруг Запорожской АЭС необходимо прекратить, нужна договоренность сторон на создание защитной зоны вокруг объекта во избежание повреждений, говорится в докладе МАГАТЭ по итогам миссии. В Кремле ждут от миссии МАГАТЭ правды о Запорожской АЭС

Эксперты указали, что атаки продолжают постоянно угрожать ядерной безопасности с потенциальным воздействием на критические функции, что может привести к радиологическим последствиям.

"МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы", — подчеркнули авторы доклада, добавив, что для обеспечения безопасности станции необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны.

В документе также говорится, что обстрелы могут привести к повреждению других критически важных систем и оборудования станции и, затем, к неограниченному выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду.

Поэтому любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность ЗАЭС, необходимо избегать", — подчеркнули эксперты.

Кроме того, специалисты отметили необходимость "обеспечить надежные и резервные средства и каналы связи, включая интернет и/или спутниковую связь, со всеми внешними организациями, необходимыми для безопасной и надежной эксплуатации объекта". Отсутствие средств связи может усугубить "существующие проблемы в поддержании безопасной и надежной работы электростанции при надлежащем нормативном надзоре и в обеспечении эффективного реагирования на местном, региональном, национальном и международном уровнях на любое событие в области ядерной безопасности",

Агентство порекомендовало прекратить все боевые действия, которые могут повлиять на системы электроснабжения, и восстановить резервирование линии электропитания за пределами АЭС.

Помимо этого, в докладе сказано, что стороны должны внести свой вклад "в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры". Также МАГАТЭ порекомендовало организовать на ЗАЭС учения для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации на объекте.

Также в докладе отмечается, что организация зафиксировала повреждения, в том числе специального здания для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива.

На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.