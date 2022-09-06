Эксперт оценил последствия переходаРоссии и Китая на расчеты в нацвалютах
Эксперт Емельянов: переход России и КНР на расчеты в нацвалютах снизит долю доллара в торговле
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Переход России и Китая на расчеты за поставки газа в национальных валютах приведет к дальнейшему плавному снижению доли евро и доллара в торговле между странами и даст новый источник юаней для российского валютного рынка, поделился мнением с РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.
Ранее во вторник "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переходе на расчеты за поставки газа в Китай в рублях и юанях, что, по словам главы российской компании Алексея Миллера, упростит проведение расчетов и даст импульс развитию экономики обеих стран
"Это вызовет дальнейшее плавное снижение доли евро и долларов в торговле между Китаем и Россией, а внутренний валютный рынок получит дополнительный источник юаней", — считает эксперт.
При этом он подчеркнул, что потребление газа со стороны КНР пока не дотягивает до объемов, которые шли на продажу в Европу, хотя за первое полугодие они выросли на 60%. Поэтому приток юаней на валютный рынок РФ не будет соразмерен притоку евро.
https://1prime.ru/energy/20220906/838024266.html
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