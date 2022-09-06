МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Переход России и Китая на расчеты за поставки газа в национальных валютах приведет к дальнейшему плавному снижению доли евро и доллара в торговле между странами и даст новый источник юаней для российского валютного рынка, поделился мнением с РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Костин заявил, что российской экономике не грозит "юанизация"

Ранее во вторник "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переходе на расчеты за поставки газа в Китай в рублях и юанях, что, по словам главы российской компании Алексея Миллера, упростит проведение расчетов и даст импульс развитию экономики обеих стран

"Это вызовет дальнейшее плавное снижение доли евро и долларов в торговле между Китаем и Россией, а внутренний валютный рынок получит дополнительный источник юаней", — считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что потребление газа со стороны КНР пока не дотягивает до объемов, которые шли на продажу в Европу, хотя за первое полугодие они выросли на 60%. Поэтому приток юаней на валютный рынок РФ не будет соразмерен притоку евро.