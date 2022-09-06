МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Потенциальный покупатель доли в операторе "Сахалина-2" должен иметь опыт эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. "Газпром" будет поставлять газ в Китай за рубли и юани

"Утвердить прилагаемые критерии, которым должно соответствовать российское юридическое лицо — участник отбора, проводимого в целях осуществления продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия"… Потенциальный покупатель обладает опытом эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа с объемом производства более 4 миллионов тонн в год или входит в группу лиц с юридическим лицом, обладающим таким опытом", — говорится в документе.

В критериях прописано, что потенциальный покупатель должен участвовать в реализации проекта по производству сжиженного природного газа с объемом производства более 4 миллионов тонн в год, суммарный накопленный объем производства которого составляет не менее 40 миллионов тонн со дня реализации указанного проекта.

Также у потенциального покупателя должны быть действующие договоры фрахтования судов-газовозов с общим объемом грузовместимости более 4 миллионов кубометров со сроком действия не менее 10 лет, а также опыт международной торговли СПГ с суммарным накопленным объемом продаж не менее 40 миллионов тонн и договоры поставки СПГ со сроком действия более 5 лет, говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Новый оператор — ООО "Сахалинская энергия" — был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имели право остаться в проекте при условии, что заявили о таком решении до 5 сентября, а все контракты на поставку СПГ с проекта должны быть перезаключены с новым оператором. На минувшей неделе правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation их доли в проекте, Shell принял решение выйти из проекта.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.