ЖЕНЕВА, 6 сен — ПРАЙМ. Швейцарцам, которые этой зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, перегревая свои дома до температуры выше 19 градусов, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет, подтвердил во вторник газете Blick пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли. WSJ: кризис в Европе разворачивается по самому худшему сценарию

"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", — объяснил он журналистам.

Как пишет издание, в случае умышленного нарушения принципов может быть назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет. Даже в случае небрежного нарушения этих мер возможно наказание в виде штрафа.

Ранее власти Швейцарии заявили, что при нехватки газа в зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет запрещено. Сауны и бассейны должны быть отключены.

Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.

Швейцарские власти впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.