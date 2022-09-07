МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Латвии находится "в тупике", поскольку ему уже в октябре будет нечем оплачивать выросшие счета на электроэнергию, заявил во вторник глава министерства Кристапс Эклонс.

"В октябре нечем будет оплачивать счета за электричество. Мы в тупике", — приводит слова министра агентство LETA.

По словам Эклонса, возможны два варианта решения: или перераспределить финансирование, предназначенное для приобретения оборудования для подконтрольных МВД ведомств, или обратиться к министру финансов и попросить дополнительные средства. Он отметил, что "МВД уже проделало огромную работу для экономии энергоресурсов, однако инфраструктура в объектах МВД настолько устарела, что министерство будет вынуждено не выполнять задачи по экономии энергопотребления".

Ранее министерство обороны Латвии сообщало, что разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, "начиная с отопления, электричества и заканчивая ремонтными работами", в МИД страны также заявляли, что готовятся к мероприятиям по энергосбережению, таким как уменьшение подсветки здания и территории, снижение температуры отопления в нерабочие часы, выключение электроприборов и освещения, когда они не нужны, уменьшение циркуляции горячей воды в нерабочие часы, контроль за работой вентиляционной системы.