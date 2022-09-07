МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ЕС может обнародовать новые меры по преодолению энергетического кризиса на следующей неделе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. МВД Латвии "в тупике", платить за свет в октябре нечем, заявил министр

По словам Симсон, министры по вопросам энергетики стран ЕС проведут внеочередное заседание 9 сентября, чтобы обсудить возможные решения проблемы роста цен на рынке энергоносителей.

"Она заявила, что Еврокомиссия ожидает, что пакет (решений) будет принят в следующую среду", — говорится в сообщении агентства.

Ожидается, что в этот пакет войдут меры по разделению цен на газ и другие энергоносители, обеспечению ликвидности на рынках и скоординированному сокращению спроса. Министры также могут договориться о временном ограничении цены на газ, который используется для выработки электроэнергии, и изменении правил торговли на биржевых рынках энергоресурсов.