МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ЕС может обнародовать новые меры по преодолению энергетического кризиса на следующей неделе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
По словам Симсон, министры по вопросам энергетики стран ЕС проведут внеочередное заседание 9 сентября, чтобы обсудить возможные решения проблемы роста цен на рынке энергоносителей.
"Она заявила, что Еврокомиссия ожидает, что пакет (решений) будет принят в следующую среду", — говорится в сообщении агентства.
Ожидается, что в этот пакет войдут меры по разделению цен на газ и другие энергоносители, обеспечению ликвидности на рынках и скоординированному сокращению спроса. Министры также могут договориться о временном ограничении цены на газ, который используется для выработки электроэнергии, и изменении правил торговли на биржевых рынках энергоресурсов.
https://1prime.ru/energy/20220907/838025462.html
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