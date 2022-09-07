МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ряд муниципальных служб Германии могут обанкротиться из-за энергетического кризиса, сообщает портал Euractiv. Италия сократит отопительный сезон на две недели ради экономии

"Муниципальные службы с большой тревогой наблюдают за резким ростом закупочных цен на электроэнергию", — приводит портал слова представителя немецкой ассоциации местных коммунальных служб (VKU). С ростом цен на энергоносители увеличиваются стартовые затраты на торговлю энергией, а ранее заключенные дешевые контракты не будут длиться вечность. "Худшее еще впереди", — сказал источник из муниципальной службы Euractiv.

Службы, которые на местном уровне поставляют газ, воду и электричество, нуждаются в "щите", утверждает представитель VKU. Однако представитель минэкономики ФРГ заявил Euractiv, что помощь будет оказана только тогда, когда в этом заинтересовано правительство, и искомая цель не может быть достигнута другими способами.

"Законного права на стабилизацию нет; решения должны приниматься в индивидуальном порядке", — цитирует портал представителя ведомства.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.