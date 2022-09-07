МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа этой зимой разрушит европейскую экономику, прежде всего это касается Германии, написал в статье для журнала Forbes Сал Гилберти. СМИ: ряд муниципальных служб ФРГ могут обанкротиться из-за энергокризиса

По его словам, если тенденции на фьючерсных рынках будут сохраняться, то цены на газ в этом году увеличатся почти вдвое по сравнению с прошлым годом, а это означает, что жители Северного полушария вот-вот столкнутся с массовым увеличением расходов на отопление в зимнее время.

Автор уточнил, что американцы не столкнутся с массовым повышением цен, которое уже коснулось Европы. Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем природного газа, и их внутренние запасы, хотя и находятся ниже среднего показателя за пять лет, более чем достаточны, отметил он.

Германия же сталкивается с противоположной проблемой — "это образец зависимости от природного газа, и сейчас Россия держит все карты", указал Гилберти. Последствия этого будут огромными, потому что экономика Германии является крупнейшей в Европе и четвертой по величине в мире, и ее судьба определит судьбу европейской и мировой экономики этой зимой, подчеркнул он.

"Потребители Северного полушария в этом году столкнутся с дорогим, а в случае с Европой, возможно, холодным и опасным зимним сезоном", — прогнозирует журналист. В то же время, по его словам, и американцы должны быть готовы к гораздо более высоким зимним счетам за отопление, чем в прошлом году, и соответственно планировать свои расходы.