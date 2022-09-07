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"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС
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"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы обсуждаем новые площадки, новые... ПРАЙМ, 07.09.2022
энергетика, новости, росатом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы обсуждаем новые площадки, новые направления", — сказал Лихачев на Восточном экономическом форуме.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.