ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому

"Мы обсуждаем новые площадки, новые направления", — сказал Лихачев на Восточном экономическом форуме.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.