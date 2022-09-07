МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Все необходимое для получения информации по ситуации на Запорожской АЭС было сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов станции, видимо этого не захотели увидеть, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Запад продолжил оказывать давление на МАГАТЭ, сообщила Захарова

"Российский постпред при ООН уже выразил сожаление в связи с тем, что миссии не удалось отразить в докладе, кто же стреляет по Запорожской электростанции… Как только начинается история про то, что "мы не знаем, кто это сделал", автоматически это сделала Россия. То есть, у них есть стопроцентная уверенность в том, что не будет ни одного аргумента в пользу того, что это было сделано русскими, поэтому тут же идет история про то, что нет данных о том, кто бы это мог сделать", — сказала дипломат в эфире радио "Sputnik".

По ее словам, отсутствие данных по обстрелам ЗАЭС могут быть лишь в том случае, если миссия МАГАТЭ не хочет видеть источник обстрелов.

"Вещи и события, связанные с крупными какими-то случаями: либо это катастрофа, либо это нападение на атомную электростанцию — оставляет всех в неведении. "Ну нет данных", — такое может быть? Это можно не видеть, только если не хочешь это видеть", — отметила Захарова.